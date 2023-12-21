"أكسيوس": تأثير محتمل للمحكمة العليا على الانتخابات الرئاسية 2024

سلط موقع أكسيوس الأمريكي الضوء على بعض القضايا القانونية التي يمكن أن تؤثر على مستقبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2024.

وقال الموقع إن نتائج هذه القضايا تحمل ثقلها إما إثارة حالة من عدم الرضا بين الأمريكيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، وإما قد تؤدي إلى تفاقم ثقة عامة الناس في المحكمة العليا، والتي كانت منخفضة تاريخيًّا.

وتاليا بعض القضايا القانونية التي يمكن للمحكمة العليا أن تحكم فيها التي قد تؤثر على ترامب وانتخابات عام 2024:

إحالة الاقتراع للتعديل الرابع عشر في كولورادو

ويشير الموقع إلى أن المحكمة العليا في كولورادو قضت مؤخرًا بأن بند العصيان في التعديل الرابع عشر يحرم ترامب من الظهور في بطاقات الاقتراع بالولاية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وينبع هذا القرار من تصرفات ترمب المحيطة بأعمال الشغب في الكونغرس في الـ6 من يناير، ومحاولاته لإلغاء نتائج الانتخابات التي اعتبرت أنها تحرّض على العنف.

وقال التقرير إن القضية قد تنتقل إلى المحكمة العليا الأمريكية، حيث يمكن للقضاة تحديد ما إذا كانت تصرفات ترمب مؤهلة للانخراط في "تمرد" .

الحصانة الرئاسية

ومن القضايا الأخرى، حسب أكسيوس، تتعلق بمحاولات الرئيس السابق للتذرع بالحصانة الرئاسية، للتهرب من الملاحقة القضائية في قضية التدخل في الانتخابات الفدرالية لعام 2020.

ويطالب الفريق القانوني لترمب بالحصانة، مؤكدًا أن تصرفاته كانت ضمن "المحيط الخارجي" للواجبات الرسمية.

ومن الممكن أن يؤثر حكم المحكمة العليا على المحاكمة المقرر أن تبدأ في الـ4 من مارس وربما يسقط التهم الفدرالية، ما يؤثر على قضية ابتزاز ذات صلة في جورجيا.

عرقلة إجراءات رسمية

قبلت المحكمة العليا استئنافًا يتعلق بتهمة العرقلة الناجمة عن هجوم الكابيتول في الـ6 من يناير، بحسب الموقع.

وتشكك هذه القضية في تطبيق وتعريف القانون رقم 18 U.S.C. 1512(ج)، المتعلق بعرقلة إجراء رسمي، وإذا اتفقت المحكمة مع المدعى عليه، بما في ذلك ترامب، فقد يؤدي ذلك إلى إسقاط التهم الموجهة للمتورطين في أعمال الشغب في الكونغرس.