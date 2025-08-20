logo
نقل الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي إلى المستشفى

الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتميالمصدر: وسائل إعلام إيرانية
أحمد الصالحي
20 أغسطس 2025، 10:34 ص

نقل الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، الأربعاء، إلى أحد مستشفيات العاصمة طهران إثر تعرضه لوعكة صحية نتيجة مشاكل في القلب.

وأعلن شقيقه، الدكتور محمد رضا خاتمي، أن الرئيس الأسبق شعر بآلام في الصدر استدعت تدخلا طبيا عاجلا، موضحًا أن الفحوصات أظهرت إصابته بانسداد في أحد الأوعية الدموية. 

وأضاف أن خاتمي خضع لعملية قسطرة ناجحة، وأن حالته الصحية مستقرة حالياً ويخضع للمتابعة الطبية.

ويُعد محمد خاتمي (81 عاما) أحد أبرز الشخصيات الإصلاحية في إيران، إذ تولى منصب رئاسة الجمهورية بين عامي 1997 و2005. 

واشتهر خلال فترة حكمه بدعوته إلى الإصلاح السياسي والانفتاح الثقافي والاجتماعي، إلى جانب تعزيز الحوار بين الأديان والسعي لتحسين صورة إيران على الساحة الدولية.

وسبق لخاتمي أن شغل منصب وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي في ثمانينيات القرن الماضي، وارتبط اسمه بدعم الحريات الإعلامية والثقافية، ما جعله شخصية محورية في التيار الإصلاحي الإيراني حتى بعد مغادرته منصب الرئاسة.

