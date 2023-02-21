مناجل وسيوف.. إيران تعلن احتجاز سفينة أسلحة أمريكية "بيضاء" في الخليج

أعلن قائد قوات حرس الحدود الإيرانية الجنرال أحمد علي كودرزي، اليوم الثلاثاء، عن احتجاز سفينة أسلحة أمريكية في الخليج.

وأشار كورزي إلى أن السفينة المذكورة "ضبطت في محافظة بوشهرالمطلة على الخليج جنوب إيران".

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن الجنرال كودرزي قوله، إنه "تم ضبط هذه السفينة في محافظة بوشهر وتحمل أكثر من 5 آلاف منجل وسيف، وهذه الأسلحة تصنع في الولايات المتحدة".

وأضاف: "في الأشهر الأربعة الماضية (خلال الاحتجاجات)، تم الاستيلاء على 3 آلاف قطعة سلاح حرب من أيدي المجرمين على طول الحدود، علما بأن هذه الإحصائية تتعلق فقط بحرس الحدود".