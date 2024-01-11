افتتحت مركزين تعليميين.. إيران تحاول فرض نفوذها في الساحل الأفريقي

أعلن المجلس الانتقالي العسكري الحاكم في مالي فتح مركزين تعليميين مرتبطين بإيران هما كلية جامعة إيران، ومركز تقني ومهني لابتكار تكنولوجيا المعلومات، ما يجسد حضورًا لطهران في المنطقة.

وجرت هذه الخطوة، بعد لقاء جمع السفير الإيراني في باماكو حسين تاليشي صالحاني ورئيس الكونفدرالية الوطنية للعمل العقيد مالك دياو، ولقاء آخر جمع كذلك صالحاني بوزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا.

وقبل أسابيع، أبدت إيران استعدادها للتعاون مع المجلس العسكري في النيجر وسط انتقادات وإدانات دولية واسعة لهذا المجلس الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وجاء ذلك في لقاء بين الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجية النيجر، المعيّن من المجلس العسكري في نيامي، بكاري ياو سانغاري.

ويعتقد محللون أن إيران بصدد التمدد وفرض حضور لها في الساحل الإفريقي، في وقت تسعى فيه روسيا إلى ملء الفراغ الذي تتركه فرنسا التي سحبت قواتها من المنطقة تحت ضغط شعبي ورسمي.