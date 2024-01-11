افتتحت مركزين تعليميين.. إيران تحاول فرض نفوذها في الساحل الأفريقي
أعلن المجلس الانتقالي العسكري الحاكم في مالي فتح مركزين تعليميين مرتبطين بإيران هما كلية جامعة إيران، ومركز تقني ومهني لابتكار تكنولوجيا المعلومات، ما يجسد حضورًا لطهران في المنطقة.
وجرت هذه الخطوة، بعد لقاء جمع السفير الإيراني في باماكو حسين تاليشي صالحاني ورئيس الكونفدرالية الوطنية للعمل العقيد مالك دياو، ولقاء آخر جمع كذلك صالحاني بوزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا.
وقبل أسابيع، أبدت إيران استعدادها للتعاون مع المجلس العسكري في النيجر وسط انتقادات وإدانات دولية واسعة لهذا المجلس الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم.
وجاء ذلك في لقاء بين الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير خارجية النيجر، المعيّن من المجلس العسكري في نيامي، بكاري ياو سانغاري.
ويعتقد محللون أن إيران بصدد التمدد وفرض حضور لها في الساحل الإفريقي، في وقت تسعى فيه روسيا إلى ملء الفراغ الذي تتركه فرنسا التي سحبت قواتها من المنطقة تحت ضغط شعبي ورسمي.
وقال المحلل السياسي المالي قاسم كايتا، إن "إيران تدرك أن هذه فرصة ذهبية يمكن أن لا تعاد بالنسبة لها وهي التي تريد توسيع نفوذها على الساحة الدولية في مناخ مضطرب سواء شرقا أو غربا؛ لذلك تحاول تمتين الروابط مع مالي والنيجر وحتى بوركينافاسو".
وأضاف قاسم كايتا لـ "إرم نيوز"، أن "القوى الغربية لم تعد تملك أي تأثير على المنطقة رغم العلاقات الجيدة التي مازالت تربط الولايات المتحدة الأمريكية بدول الساحل".
ومنذ أن أسقط انقلاب عسكري النظام الذي كان مقربا من الغرب وخاصة فرنسا في العام 2021، أصبحت مالي أقرب إلى روسيا بالتزامن مع شراكة بين البلدين على المستوى العسكري؛ إذ تنشط مجموعة فاغنر شبه العسكرية إلى جانب القوات النظامية هناك.
بدوره، قال أستاذ العلاقات الدولية بالجامعة الجزائرية حكيم بوغرارة، إن "إيران تحاول استغلال المد الروسي في المنطقة، من أجل فرض حضورها وهي تستغل الحضور التركي أيضا".
وأكد بوغرارة لـ "إرم نيوز"، أن "إيران تحاول فرض نفسها مع هذه القوى التي تتفاهم معها سياسيا وإقليميا ودوليا حتى تتوسع في الساحل الإفريقي، وهذا يدخل في إطار تنافس دولي أوسع على النفوذ في هذه المنطقة الغنية بثرواتها".
ورأى أن "التواجد الإيراني أصبح ظاهرا للعيان في الساحل الإفريقي؛ من أجل ضمان استثمارات ونفوذ في المنطقة".