"الأمن الروسي" يصدر بيانا حول هجوم بريانسك.. وبوتين يصفه بأنه "عمل إرهابي"

أصدر جهاز الأمن الفيدرالي في روسيا بيانا جديدا حول هجوم بريانسك، مشددا على أن "الوضع في منطقة بريانسك تحت السيطرة، وأن المنطقة قيد عمليات التفتيش".

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي، أنه تم "العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة من مختلف الأنواع، وأن عملية إزالة الألغام جارية"، معلنا "مقتل أحد المواطنين وإصابة طفل يبلغ من العمر 11 عامًا برصاصة نتيجة للهجوم النازي"، وفق وصف البيان.

وفي وقت سابق اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هجوم بريانسك خلال اجتماع حكومي بأنه "عمل إرهابي"، وأضاف: "اليوم حصل عمل إرهابي، جريمة أخرى، لقد تجاوزوا الحدود وأطلقوا النار على المدنيين، لقد رأوا أنها سيارة مدنية يجلس فيها مدنيون وأطفال، رغم ذلك أطلقوا النار عليهم".

وشدد بوتين على أن الذين قاموا بالعملية "لن يحصلوا على شيء وسوف يتم القضاء عليهم"، بحسب تعبيره.