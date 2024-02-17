"آسفة على التشبيه".. حاكمة نيويورك تعتذر عن تصريح بشأن غزة

اعتذرت حاكمة ولاية نيويورك الأمريكية كاثي هوشول عن تصريحات قالت فيها إن لدى إسرائيل مبررا لتدمير غزة، في أعقاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت هوشول، في جزء من خطابها يوم الخميس في حدث لاتحاد "النداء اليهودي الموحد" في نيويورك، "إذا هاجمت كندا بوفالو يوما ما، أنا آسفة يا أصدقائي، فلن تكون هناك كندا في اليوم التالي".

وأضافت: "هذا رد فعل طبيعي. لديك الحق في الدفاع عن نفسك والتأكد من عدم تكرار ذلك مرة أخرى. وهذا هو حق إسرائيل".

وانتشر حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفعها لإصدار بيان أبدت فيه الأسف عن "التشبيه غير المناسب"، واعتذرت عن "سوء اختيارها للكلمات"، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت في البيان: "بينما كنت واضحة في دعمي لحق إسرائيل في الدفاع عن النفس، فقد قلت مرارا وما زلت أعتقد أنه ينبغي تجنب سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وأنه يجب إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة".