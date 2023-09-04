صحيفة: زعيم كوريا الشمالية سيزور روسيا خلال سبتمبر الجاري

قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر "أمريكية وحليفة"، اليوم الاثنين، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يعتزم السفر إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث يجتمع مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث إمكانية تقديم إمدادات الأسلحة في الحرب الدائرة بأوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن "كيم سيسافر من بيونغ يانغ، على الأرجح بقطار مصفح، إلى فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي في روسيا، ليجتمع هناك مع بوتين".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إن موسكو تناقش إجراء تدريبات مشتركة مع كوريا الشمالية، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الولايات المتحدة عن قلقها بشأن تنامي العلاقات العسكرية بين البلدين.

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شويجو القول "لماذا لا، هؤلاء جيراننا. هناك مثل روسي قديم يقول: أنت لا تختار جيرانك ومن الأفضل أن تعيش مع جيرانك في سلام ووئام".

وعند سؤاله عن إمكان إجراء مناورات مشتركة بين البلدين، قال شويجو إنه أمر يخضع للمناقشة "بالطبع".

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي أن شويجو اقترح على زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن يجري بلداهما إضافة إلى الصين تدريبات بحرية.