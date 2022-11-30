كوريا الجنوبية تحرك مقاتلاتها بعد دخول طائرات صينية وروسية منطقة دفاعها

قال جيش كوريا الجنوبية إنه أمر بالإقلاع الفوري لطائرات مقاتلة، بعد دخول طائرتين حربيتين صينيتين و6 طائرات حربية روسية، منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية اليوم الأربعاء.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة في سيئول أن القاذفتين الصينيتين من طراز "إتش-6" قامتا بالدخول مرارًا والخروج من منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية قبالة السواحل الجنوبية والشمالية الشرقية ابتداء من الساعة الـ5:50 صباحًا الـ(2050 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الطائرتين عادتا إلى المنطقة بعد ساعات، من جهة بحر اليابان، المعروف في كوريا باسم البحر الشرقي، وانضمت إليهما الطائرات الحربية الروسية التي شملت قاذفات من طراز "تي يو-95" ومقاتلات "سوخوي-35".