بنين تغير نهجها وتدافع عن النظام العسكري الحاكم في النيجر

تُبدي بنين تغيرا جذريا في سياساتها وموقفها من الانقلاب العسكري الحاصل في النيجر، وتقدم نفسها اليوم في طليعة المدافعين عن نهج الحوار مع المجلس العسكري الحاكم ورفع العقوبات عنه، اعتبارا للأضرار الاقتصادية التي طالتها.

وتمثّل بنين بوابة النيجر ودول عمق الساحل والصحراء، نحو المحيط الأطلسي وبالتالي فإنّ هذا الاعتبار التجاري الحيوي يلعب دورا مهمّا في تحديد موقف بنين ويفسّر سبب دفاعها عن البلد المجاور، كما يقول تقرير نشره موقع "موند أفريك" الإخباري.

ووفق التقرير فقد أصبح رئيس الدولة البنينية باتريس تالون، المدافع الرئيسي عن استئناف العلاقات الطبيعية مع المجلس العسكري الحاكم في نيامي، بعد أن لعب دور داعية الحرب ضد البلاد، غداة انقلاب 26 يوليو / تموز 2023 ضد الرئيس محمد بازوم، معتبرا أن "تحول تالون 180 درجة يرجع في الأساس إلى اعتبارات اقتصادية واضحة".

وقال تالون في مداخلة له نقلها التلفزيون الحكومي مطلع يناير / كانون الثاني، إنّ "زمن الإدانة والتهديدات ولّى وانتهى"، بل إن تالون ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال الدعوة إلى حوار مفتوح مع المجلس الوطني لحماية الوطن (الحاكم في النيجر) وإعلان نهاية عهد بازوم.