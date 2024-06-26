بايدن يعفو عن المدانين بـ"الجنس المثلي" في الجيش

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام سلطة العفو التي يتمتع بها للعفو عن آلاف المحاربين القدامى الأمريكيين الذين أدينوا بممارسة الجنس المثلي أثناء فترة الخدمة في الجيش. واعتبر أن الخطوة تتعلق بـ"الكرامة" و"اللياقة"، والتأكد من أن ثقافة الجيش تعكس الثقافة الأمريكية.

وذكر مسؤولان في الإدارة الأمريكية لصحيفتي "الغارديان" و"واشنطن بوست" أن الخطوة تسمح لمن أدينوا على مدى ستة عقود بموجب قانون عسكري يحظر ممارسة الجنس مع المثليين، باستعادة المزايا المالية التي حجبتها عنهم الحكومة.

ويأتي الإعلان عن القرار قبل المناظرة المرتقبة التي تجمع بايدن مع منافسه في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل، الرئيس السابق دونالد ترامب، مساء الخميس.

ويُمنح العفو لأعضاء الخدمة المدانين بموجب المادة 125 من القانون الموحد للقضاء العسكري بتهمة ممارسة الجنس المثلي بين عامي 1951 و2013، وذلك عندما تم إلغاء ممارسة الجنس المثلي بالتراضي كجريمة عسكرية.