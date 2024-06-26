بايدن يعفو عن المدانين بـ"الجنس المثلي" في الجيش
قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام سلطة العفو التي يتمتع بها للعفو عن آلاف المحاربين القدامى الأمريكيين الذين أدينوا بممارسة الجنس المثلي أثناء فترة الخدمة في الجيش. واعتبر أن الخطوة تتعلق بـ"الكرامة" و"اللياقة"، والتأكد من أن ثقافة الجيش تعكس الثقافة الأمريكية.
وذكر مسؤولان في الإدارة الأمريكية لصحيفتي "الغارديان" و"واشنطن بوست" أن الخطوة تسمح لمن أدينوا على مدى ستة عقود بموجب قانون عسكري يحظر ممارسة الجنس مع المثليين، باستعادة المزايا المالية التي حجبتها عنهم الحكومة.
ويأتي الإعلان عن القرار قبل المناظرة المرتقبة التي تجمع بايدن مع منافسه في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل، الرئيس السابق دونالد ترامب، مساء الخميس.
ويُمنح العفو لأعضاء الخدمة المدانين بموجب المادة 125 من القانون الموحد للقضاء العسكري بتهمة ممارسة الجنس المثلي بين عامي 1951 و2013، وذلك عندما تم إلغاء ممارسة الجنس المثلي بالتراضي كجريمة عسكرية.
ورفعت إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما الحظر على الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا عام 2016، قائلة إنها لا تريد وضع حواجز غير ضرورية أمام الأفراد الذين يرغبون في الخدمة.
وأعلن ترامب بعد ذلك بعام أنه سيحظر مرة أخرى الخدمة العسكرية للمتحولين جنسيا؛ مما أدى إلى معركة قضائية مطولة أيدت فيها المحكمة العليا ترامب.
وألغى بايدن الحظر الذي فرضه ترامب على المتحولين جنسيا بعد وقت قصير من توليه منصبه في يناير 2021، قائلا إن الولايات المتحدة وجيشها أقوى حين يتم شمل الجميع.
وقال الرئيس الأمريكي في بيان نقلته "الغارديان": "اليوم، أقوم بتصحيح خطأ تاريخي باستخدام سلطة العفو الخاصة بي للعفو عن العديد من أعضاء الخدمة السابقين الذين أدينوا لمجرد كونهم على طبيعتهم".
وأضاف بايدن: "رغم شجاعتهم وتضحياتهم الكبيرة، أُجبر الآلاف على الخروج من الجيش بسبب ميولهم الجنسية، أو هويتهم الجنسية. بعض هؤلاء الأمريكيين الوطنيين تعرضوا لمحاكمة عسكرية، وتحملوا عبء هذا الظلم الكبير لعقود من الزمن".