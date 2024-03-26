تحقيقات "إرم نيوز": من هم منفذو هجوم موسكو وكيف خططوا للعملية؟

يثير الهجوم الإرهابي على صالة للحفلات الموسيقية قرب موسكو العديد من التساؤلات حول طبيعة الحدث وأسبابه وتداعياته المحتملة على الداخل الروسي أو على الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا على طريقة الرد الروسي المتوقع.

وفقًا للعديد من المراقبين، سيشكل هذا العمل الإرهابي، الذي وصل عدد ضحاياه إلى نحو 150 قتيلاً في حصيلة غير نهائية، نقطة تحول مفصلية في العديد من الملفات التي تنخرط فيها روسيا، سواء على صعيد الحرب في أوكرانيا أو سوريا، أو حتى في أماكن انتشار "داعش" الأخرى في أفغانستان وآسيا الوسطى وأفريقيا.

ويبدو الرئيس الروسي على وشك البدء باستثمار الانتصار الساحق الذي حققه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الاحتمالات في العديد من الساحات والبؤر المشتعلة أصلاً أو تلك القابلة للاشتعال.

أسئلة يثيرها الهجوم

الباحث السوري المقيم في بريطانيا، محمد صالح الفتيح، لديه قراءة خاصة للهجوم، فيقول في حديثه لـ "إرم نيوز" إن أغلب النقاش اليوم حول الهجوم الإرهابي في موسكو يركز على مسألتين: علاقة أوكرانيا بما حصل، وعلاقة الولايات المتحدة بالتحضير للهجوم.

ويعتقد الفتيح أنه من الضروري والمفيد جدًّا تحليل هجوم موسكو بشكل موضوعي. ويسلط الضوء على بضع نقاط مهمة، أولاها أن حرص القيادة الروسية على إظهار دور لأوكرانيا فيما حصل – أقله عبر كونها الوجهة النهائية لهروب المنفذين – هو محاولة للفت النظر بعيدًا عن السؤال الأكثر أهمية، وهو حجم التهديد الإرهابي داخل الاتحاد الروسي، وفي المحيط المباشر للكرملين ومدى قدرة الأخير على التعامل معه، على حد تعبيره.

علامة استفهام أولى؟

ويقول الفتيح إن السؤال المهم حول كيفية تمكن المهاجمين من دخول روسيا وقطع أكثر من 3,000 كيلومتر (من طاجيكستان) وصولاً قلب العاصمة موسكو لم يُطرح، علماً أن أيًّا من المهاجمين – بحسب ما يبدو – لا يتحدث الروسية، فكيف تمكن هؤلاء من قطع هذه المسافة، مع سلاحهم وذخيرتهم، بأمان ودون عراقيل؟