السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا تحذر من "هجوم إرهابي" محتمل

نشرت السفارة الأمريكية في جنوب أفريقيا، الأربعاء، تحذيرا من خطر وقوع "هجوم" على "تجمعات كبيرة" في شمال جوهانسبرغ.

وقالت السفارة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقت الحكومة الأمريكية معلومات تشير إلى أن إرهابيين قد يخططون لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعات كبيرة في محيط ساندتون"، وهي ضاحية ثرية شمال وسط المدينة التاريخي.

وأضافت: "لا توجد معلومات أخرى بشأن توقيت أو طريقة أو هدف هذا الهجوم المحتمل"، لافتة إلى أنها نصحت موظفي السفارة بتجنب التجمعات في المنطقة في نهاية الأسبوع.

وقال المتحدث باسم السفارة ديفيد فيلدمان: "ليس لدينا ما نضيفه على ما يرد في التحذير".

ولم تشهد جنوب أفريقيا أي هجوم في السنوات الأخيرة.

وينتشر أكثر من ألف عسكري من جنوب أفريقيا منذ تموز/ يوليو 2021 في موزمبيق المجاورة لمساعدة جيشها الذي يكافح جماعة مسلحة تبثّ الرعب منذ خمس سنوات وخلفت هجماتها 4300 قتيل ومليون نازح.

على صعيد متصل، نصحت سفارات عدة دول غربية من بينها سفارة الولايات المتحدة رعاياها، الإثنين، بالحد من السفر إلى نيجيريا بسبب تزايد خطر وقوع "هجمات إرهابية".