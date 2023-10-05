عالمة فيزياء إسرائيلية بارزة تحذّر من انحدار بلادها الى "الاستبداد"

حذّرت عالمة الفيزياء الإسرائيلية شيكما بريسلر التي برز اسمها في الاحتجاجات المناهضة للحكومة، من انحدار إسرائيل السريع نحو "الاستبداد" في ظل مواصلة الحكومة اليمينية المتشدّدة برنامج الإصلاح القضائي المثير للجدل.

منذ مطلع كانون الثاني/يناير، ينزل عشرات آلاف المحتجين إلى الشوارع مساء كل سبت في موجة من أكبر الاحتجاجات التي تهزّ الدولة العبرية منذ سنوات. وتعتبر بريسلر (43 عامًا) من أبرز قادة هذا الحراك.

وتقول "إسرائيل تسير على طريق الاستبداد، وهذا يعني أن هناك من يرغب في أن يصبح مستبدًّا"، في إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة أواخر العام الماضي على رأس ائتلاف يميني متشدد.

وتضيف "إذا أكملت إسرائيل في هذا المسار، فلن تبقى كما هي، وكما أعتقد، أنا وأنت والشعب، أنها عليه ".

وانقسمت البلاد مطلع العام بين مؤيدين للسياسات القومية للحكومية ومعارضين لها يسعون للدفاع عن الهوية الليبرالية والديمقراطية.

أما حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحلفائه من اليهود اليمينيين والمتطرفين فتصرّ على أن التغييرات المقترحة ضمن الإصلاح القضائي ضرورية لإعادة توازن السلطات بين النواب المنتخبين والسلطة القضائية.