"الجيل Z".. رقم مؤثر ومنسي في المشهد الانتخابي التركي

تتركز التحليلات السياسية بشأن انتخابات تركيا المرتقبة في منتصف أيار/مايو المقبل، حول الاستقطابات السياسية الحادة وبرامج الأحزاب المتنافسة، لكنها تتجاهل، غالبا، عاملا مؤثرا، قد يكون حاسما في تحديد النتائج، والمقصود بذلك هو "الجيل زد".

ومصطلح "الجيل زد" يشير إلى المجموعة السكانية الشابة من مواليد منتصف التسعينيات وحتى عام 2010.

وهذه الفئة الفتية يُقدر عددها في تركيا بنحو 13 مليونا، تقل أعمارهم عن 25 عامًا، وما يقرب من نصفهم لم يصوتوا قط في أي عملية انتخابية.

ويصل عدد مَن يحق لهم التصويت من بين هذه الفئة إلى أكثر من 6 ملايين ناخب.

وينعت هذا الجيل بـ"جيل الإنترنت"، لأنه كان الأول الذي وُلِد في عالم متصل بالإنترنت والتكنولوجيا الرقمية، وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي أحد أبرز اهتماماته.

ورغم الكتلة التصويتية المعتبرة التي يمثلها هذا الجيل، لكنه شبه غائب عن اهتمامات المرشحين المتنافسين لقيادة البلاد، وهما الرئيس رجب طيب أردوغان، زعيم حزب "العدالة والتنمية"، ومنافسه في المعارضة كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، وهو الحزب العريق الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال (أتاتورك).