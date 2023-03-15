بلينكن يثني على وساطة الصين بين السعودية وإيران
أثنى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، بشكل حذر على الصين، خصم الولايات المتحدة، لوساطتها في الاتفاق بين إيران والسعودية، قائلاً إنه "قد يفيد المنطقة".
وقال بلينكن لصحفيين خلال زيارة إلى إثيوبيا: "من وجهة نظرنا، فإن أي أمر قد يساعد في خفض التوترات وتجنب النزاع وردع أي تصرفات خطيرة ومزعزعة للاستقرار من جانب إيران، هو أمر جيد".
وأضاف: "أعتقد أن من المهم أن تتحمل الدول، عندما تستطيع التحرك، مسؤولية تعزيز الأمن ودفع العلاقات السلمية".
واتفقت السعودية وإيران، في وقت سابق، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، وفقاً لبيان "سعودي إيراني صيني" صدر في بكين، يوم الجمعة الماضي، بمبادرة من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وتضمن البيان المشترك، الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، تأكيد البلدين على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
كما اتفق البلدان على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما الموقعة عام 2001، واتفاقية التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة عام 1998، وأن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعاً لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.