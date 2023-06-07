رئيسة كوسوفو: يمكن إجراء انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية
أكدت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، أن بلادها يمكن أن تجري انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية، التي شهدت احتجاجات عنيفة، إذا وقّع 20% من الناخبين على التماس يطالب بذلك.
وأعربت عثماني في مقابلة حصرية من مكتبها، عن اعتقادها بأن الالتماس هو أكثر "طريقة ديمقراطية" للشروع في انتخابات جديدة.
وقالت رئيسة كوسوفو إنه "بهذه الطريقة يمكن ضمان مشاركة الصرب، لا سيما وأن الطلب سيصدر عنهم، أي من المواطنين".
وشهدت أربع بلديات شمال كوسوفو اندلاع احتجاجات عنيفة، وذلك في أعقاب تعيين رؤساء بلديات من أصل ألباني تم انتخابهم بمشاركة 3.5% فقط من الناخبين.
أما الصرب الذين يشكلون غالبية في المنطقة، فقاطعوا الانتخابات المحلية.
وحول إقالة رؤساء البلديات من خلال التماس من جانب الناخبين، أضافت عثماني أنه سيكون "نوعًا من الاستفتاء" يفتح الطريق أمام إجراء تصويت آخر بهدف انتخاب رؤساء بلديات جدد.
وهذه العملية بشكل عام، يمكن أن يتم إنجازها خلال بضعة أشهر، بحسب رئيسة كوسوفو.
يشار إلى أن الصرب في شمال كوسوفو يرفضون إعلان الاستقلال عن صربيا الذي جرى في العام 2008، بعد نحو عقد من انتهاء الحرب، وهم يعتبرون بلغراد عاصمة لهم إلى الآن.