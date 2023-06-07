رئيسة كوسوفو: يمكن إجراء انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية

أكدت رئيسة كوسوفو، فيوسا عثماني، أن بلادها يمكن أن تجري انتخابات جديدة في البلديات ذات الأغلبية الصربية، التي شهدت احتجاجات عنيفة، إذا وقّع 20% من الناخبين على التماس يطالب بذلك.

وأعربت عثماني في مقابلة حصرية من مكتبها، عن اعتقادها بأن الالتماس هو أكثر "طريقة ديمقراطية" للشروع في انتخابات جديدة.

وقالت رئيسة كوسوفو إنه "بهذه الطريقة يمكن ضمان مشاركة الصرب، لا سيما وأن الطلب سيصدر عنهم، أي من المواطنين".