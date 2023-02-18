صور بالأقمار الصناعية ترجح حصول إيران على مقاتلات روسية

كشف موقع استخباري إسرائيلي، تفاصيل صور التقطت عبر الأقمار الصناعية لقاعدة جوية إيرانية، تشير إلى أن طهران قد تكون حصلت على طائرات سوخوي أو ميغ الروسية.

وقال موقع "انتلي تايمز" الإسرائيلي، إن "أحدث صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن إيران قد تلقت بالفعل نموذجاً من طراز Su-35 أو طائرة من طراز MiG-29 ضمن الترسانة الإيرانية".