صدامات بين الأمن ومحتجين بسبب مشروع زراعي في فرنسا

وقعت صدامات، اليوم السبت، بين محتجين وقوات الأمن حول مخزون مياه متنازع عليه قيد الإنشاء في وسط غرب فرنسا، حيث احتشد الآلاف على الرغم من حظر التجمع.

ونشرت السلطات 3200 عنصر من الدرك والشرطة لتطويق هذه التظاهرة المحظورة ضد مشروع "أحواض"، وهو عبارة عن مخزون مياه مخصص للزراعة، تحسباً من اندلاع أعمال عنف على خلفية التوتر المرتبطة بإصلاح نظام التقاعد.

وانطلقت المسيرة قبيل الظهر بمشاركة 6 آلاف شخص على الأقل حسب الشرطة، وحوالي 25 ألفاً بحسب المنظمين، تجمع "أحواض، لا شكراً"، وهو تحالف جمعيات بيئية قريبة من اليسار.