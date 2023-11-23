تشاد.. تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة عشية الاستفتاء على الدستور
تنطلق حملة الاستفتاء على الدستور الجديد في تشاد بعد يومين، وسط توتّر بين السلطات والمعارضة التي جدّدت رفضها هذه الخطوة، لا سيما بعد قيام رئيس الوزراء التشادي بإنشاء مكتب ائتلافي للموافقة على الاستفتاء.
وأثارت الخطوة انتقادات من معارضي النص الدستوري المعروض على الاستفتاء، مثل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ألبرت باهيمي باداكي. حسب تقرير لإذاعة "فرنسا الدولية".
وقبل أسابيع قليلة من الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 17 من الشهر القادم، أنشأ رئيس الحكومة الانتقالية صالح كبزابو أمس الأربعاء، مكتباً لائتلاف "نعم" للاستفتاء الدستوري ويتولى كيزابو رئاسته، ويضم حوالي 60 شخصية بينهم عدة وزراء.
واستقبل رئيس الوزراء التشادي يوم الاثنين الأحزاب السياسية الداعمة للمرحلة الانتقالية وتجمعت ضمن "الائتلاف من أجل نعم"، الأمر الذي أثار انتقادات من الشق المعارض.
ويدين أنصار "لا" أو الممتنعين عن التصويت، الذين يفضلون النظام الفيدرالي، ما يعتبرونه "انتهاك واجب رئيس الوزراء بالحياد واستخدام موارد الدولة لحملة "نعم".
ويعتقد رئيس الوزراء السابق والمعارض اليوم ألبرت باهيمي باداكي، وهو من مؤيدي الامتناع عن التصويت، أن رئيس الوزراء بتوليه رئاسة هذا الائتلاف "أفقد مصداقية عملية الاستفتاء برمتها".
وينص الميثاق الانتقالي وهو ثمرة الحوار الوطني بوضوح، على أن تقع أي عملية انتخابية ضمن اختصاص هيكل وطني محايد ومستقل.
وحسب تقرير الإذاعة فإن تدخل رئيس الوزراء لتشكيل لجنة وطنية مسؤولة عن تنظيم الاستفتاء يمثل انتهاكاً لذلك الحكم الدستوري.
وأشار التقرير إلى أنّ المعارضة تتحفظ على تركيبة هذه اللجنة وتعتبرها "غير مستقلة وغير محايدة، ويرأسها وزير العدل على المستوى الوطني، ومن قبل المحافظين ونوابهم على المستوى المحلي، وهو ما يمثل امتدادا بشكل مباشر لهذا الانتهاك للقانون الأساسي للبلاد بأن يعلن رئيس الوزراء نفسه مديرًا لحملة "نعم" لأنه صمم الآلية بأكملها لصالح "نعم"، وهو بذلك يشوّه سمعة عملية الاستفتاء الحالية".