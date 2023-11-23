تشاد.. تصاعد التوتر بين السلطة والمعارضة عشية الاستفتاء على الدستور‎

تنطلق حملة الاستفتاء على الدستور الجديد في تشاد بعد يومين، وسط توتّر بين السلطات والمعارضة التي جدّدت رفضها هذه الخطوة، لا سيما بعد قيام رئيس الوزراء التشادي بإنشاء مكتب ائتلافي للموافقة على الاستفتاء.

وأثارت الخطوة انتقادات من معارضي النص الدستوري المعروض على الاستفتاء، مثل رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ألبرت باهيمي باداكي. حسب تقرير لإذاعة "فرنسا الدولية".

وقبل أسابيع قليلة من الاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 17 من الشهر القادم، أنشأ رئيس الحكومة الانتقالية صالح كبزابو أمس الأربعاء، مكتباً لائتلاف "نعم" للاستفتاء الدستوري ويتولى كيزابو رئاسته، ويضم حوالي 60 شخصية بينهم عدة وزراء.

واستقبل رئيس الوزراء التشادي يوم الاثنين الأحزاب السياسية الداعمة للمرحلة الانتقالية وتجمعت ضمن "الائتلاف من أجل نعم"، الأمر الذي أثار انتقادات من الشق المعارض.

ويدين أنصار "لا" أو الممتنعين عن التصويت، الذين يفضلون النظام الفيدرالي، ما يعتبرونه "انتهاك واجب رئيس الوزراء بالحياد واستخدام موارد الدولة لحملة "نعم".