ترامب يمثُل أمام المحكمة ويدفع ببراءته من محاولة قلب نتائج الانتخابات

مثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مساء يوم الخميس، أمام المحكمة، على خلفية اتهامه بالتآمر لأجل قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر 2020، وأفضت إلى فوز خصمه الديمقراطي، وقتئذ، جو بايدن.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن ترامب الذي وصل إلى المحكمة القريبة من مبنى الكونغرس، وسط حراسة مشددة، دافع عن براءته من التهم الجنائية التي وُجهت إليه.

وكان موقف ترامب متوقعا، حيث سبق له أن أنكر التآمر لأجل عكس نتيجة الانتخابات، واتهم خلفه، بايدن، بتخسير القضاء من أجل عرقلة خوضه لانتخابات الرئاسة في 2024.

ووجهت لترامب اتهامات جنائية في ثلاث قضايا، أولها شراء صمت ممثلة إباحية خلال انتخابات 2016، ثم اتهامات في قضية ثانية متعلقة بإساءة التعامل مع وثائق حكومية سرية.

أما الاتهامات الثالثة فاستندت إلى عدم اعتراف ترامب بنتائج انتخابات الرئاسة في 2020، وبذله جهدا من أجل عرقلة تسليم السلطة.