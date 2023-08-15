روسيا: لا تسرب بعد انفجارين في حقل للنفط بسيبيريا

قالت سفيتلانا راديونوفا، رئيسة هيئة الرقابة البيئية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن شخصين لقيا حتفهما في انفجارين بحقل للنفط في غرب سيبيريا لم يتسببا في تسرب نفطي، وإن الاختبارات المعملية ستظهر ما إذا كان قد حدث تضرر في البيئة.

وأفادت وكالات أنباء روسية أن اثنين قُتلا وأُصيب ستة آخرون جراء انفجارين، أمس الإثنين، بحقل تالينسكوي النفطي في منطقة خانتي-مانسيسك الغنية بالنفط.

وذكرت وزارة الصحة المحلية أن المصابين الستة في حالة خطيرة أو حرجة ويتلقون علاجا للحروق، لكنها لم تذكر ما إذا كان هناك قتلى.

وكتبت سفيتلانا راديونوفا على تيليجرام أنه لا يوجد تسرب نفطي، غير أن نتائج الاختبارات المعملية هي التي ستحدد ما إذا كان قد حدث تضرر للبيئة من عدمه، موضحة أن المحققين يباشرون عملهم في الموقع.