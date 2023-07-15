وول ستريت جورنال: التجسس على مسؤولين أمريكيين كشف قدرة متطورة للقراصنة الصينيين

قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن تجسس قراصنة مدعومين من الصين على الحسابات الإلكترونية لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، "يعد إنجازا جديدا لشبكة القراصنة المهرة في بكين".

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية التجسس المتطورة، التي شملت وزيرة التجارة، أثارت قلقا لدى مسؤولي الأمن السيبراني في الولايات المتحدة.

واستهدفت عملية التجسس عددًا محدودًا من مواقع الحكومة الأمريكية "ذات القيمة العالية".

وعلى الرغم من أن عدد ضحايا عملية التجسس بدا صغيرًا، إلا أن هذا الهجوم الإلكتروني المرتبط بالصين كشف "عن مستوى متقدم من المهارة لجيش القراصنة الضخم في بكين"، بحسب الصحيفة.

وأثار الهجوم مخاوف حول المدى الذي يمكن أن يصل إليه هؤلاء في التسلل إلى الشبكات الإلكترونية التابعة للدوائر الحكومية الأمريكية، والتي تقول الصحيفة إنه "بات أكبر بكثير مما نعلمه الآن".