قضية أوكرانيا كانت ضمن اجتماع ناريشكين وبيرنز الأخير

ولم تعلق روسيا من قبل على الموضوعات التي طرحت للنقاش. وقالت واشنطن إن بيرنز وجه تحذيرا بشأن عواقب أي استخدام روسي للأسلحة النووية.

وقالت إليزابيث رود القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية في موسكو لوكالة الإعلام الروسية، إن بيرنز "لم يتفاوض بشأن أي شيء ولم يناقش تسوية النزاع في أوكرانيا".