عمران خان يختبر شعبيته بترشحه للانتخابات الفرعية

ترشح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في سبعة من ثمانية انتخابات فرعية تجري الأحد المقبل، وهو اقتراع يعتبره "استفتاء" على شعبيته.

ويتطلع خان بعد حجب الثقة عنه بالبرلمان، في نيسان/أبريل، إلى خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة بحلول تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ويمكن للمرشح أن يتقدم لأكثر من مقعد في باكستان إذا تم انتخابه في دوائر انتخابية مختلفة، يختار الدائرة التي سيمثلها كنائب على أن يتم تنظيم اقتراع جديد في الدوائر الأخرى.

ومن النادر أن يتقدم مرشح لهذا العدد الكبير من المقاعد، لكن من الواضح أن هذه الاستراتيجية لا تهدف، بالنسبة لخان، سوى إلى اختبار شعبيته، إذ قال في تجمع انتخابي الجمعة في كراتشي، كبرى مدن جنوب باكستان، "إنها ليست مجرد انتخابات، إنها استفتاء".

ونظم خان منذ نيسان/أبريل، تجمعات كبيرة في جميع أنحاء البلاد شارك فيها عشرات الآلاف من المؤيدين، للضغط على الائتلاف الحاكم الهش. وتعهد بالإعلان قريبا عن موعد "مسيرة طويلة" جديدة نحو العاصمة إسلام أباد.

وخان الذي لا يكف عن تكرار فرضيته القائلة بأن سقوطه كان نتيجة "مؤامرة" دبرتها الولايات المتحدة، ينتقد بلا هوادة حكومة خليفته شهباز شريف ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الباحث في مركز إسلام أباد للدراسات والبحوث الأمنية امتياز غول، إنه "إذا فاز بأغلبية المقاعد، فإن ذلك سيشهد مرة أخرى على نجاح الرواية التي يسردها منذ خسارته السلطة، وبالطبع سيزيد ذلك الضغط على الحكومة".

وفي تموز/يوليو، سيطر حزبه "باكستان تحريك إنصاف"، على برلمان بنجاب، أكثر ولايات البلاد تعدادا للسكان، حيث فاز بفارق كبير في العديد من الانتخابات المحلية الفرعية، وفي الأشهر الأخيرة، واجه نجم الكريكيت الدولي السابق العديد من الإجراءات القانونية لكنه تخطاها حتى الآن من دون أن تنال منه.

ووصل خان إلى السلطة 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء إصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد، لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من الانهيار، كما فقد خان دعم الجيش.