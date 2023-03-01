أذربيجان: الهجوم على سفارتنا في إيران كان "مدبراً مسبقاً"

قال المدعي العام لجمهورية أذربيجان، كامران علييف، الأربعاء، إن الهجوم المسلح الذي استهدف سفارة بلاده في العاصمة الإيرانية طهران، في 27 من يناير/كانون الثاني الماضي، كان "مدبراً مسبقاً".

وأضاف علييف، في مقابلة مع قناة " Real TV" ونقلتها وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، أن "هناك احتمالا أن يتوجه مكتب المدعي العام ورئيس جهاز أمن الدولة الأذربيجاني إلى إيران للتحقيق في هجوم مسلح على سفارة باكو في طهران".

مشدداً على أن "لدى أذربيجان العديد من الأسئلة حول أبعاد هذا الحادث التي يجب على الجانب الإيراني الإجابة عنها".

وأردف أنه "لم يتضح بعد أن الشخص الذي هاجم السفارة تمكن من دخول مجمع السفارة بسلاح واستهداف دبلوماسيينا، وأن إيران تزعم أن المهاجم موجود حاليًا في مستشفى للأمراض العقلية، وأنه يجب محاسبة مرتكبي هذا الحادث وقادته، ونحن نستعد لتقديم المساعدة المصرح بها لإيران".