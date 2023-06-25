زيلينسكي: سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، السبت، أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين "أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بتمرده المجهض، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء".

وقال مساعد الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، عبر تويتر، إن "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".