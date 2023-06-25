زيلينسكي: سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء
اعتبرت الرئاسة الأوكرانية، السبت، أن رئيس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين "أذلّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين" بتمرده المجهض، فيما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء".
وقال مساعد الرئيس الأوكراني، ميخايلو بودولاك، عبر تويتر، إن "بريغوجين أذلّ بوتين/الدولة، وأظهر أنه لم يعد هناك احتكار للعنف".
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن تمرد عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة "كشف عن فوضى كاملة في روسيا".
وقال زيلينسكي في خطاب مصور: "يمكن للعالم اليوم أن يرى أن سادة روسيا لا يسيطرون على أي شيء. وهذا يعني لا شيء إطلاقاً. ببساطة فوضى كاملة. والافتقار إلى أي إمكانية للتنبؤ".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن بلاده لن تصمت ولن تقف مكتوفة اليدين، وتابع أن "أمن الجانب الشرقي لأوروبا يعتمد بشكل كامل على دفاعاتنا".
وخاطب زيلينسكي بوتين منتقلاً من اللغة الأوكرانية إلى الروسية، قائلاً: "كلما طالت مدة بقاء قواتك على الأراضي الأوكرانية، ازداد الدمار الذي ستلحقه بروسيا".