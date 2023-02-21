أمريكا تأسف لانسحاب روسيا من معاهدة ستارت النووية.. والناتو يدعوها لمراجعة القرار
وصف وزير الخارجية الأمريكي قرار روسيا بالانسحاب من معاهدة ستارت للحد من الأسلحة النووية بأنه مؤسف للغاية وغير مسؤول، فيما دعا أمين عام الناتو موسكو لمراجعة القرار.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن بلاده علقت مشاركتها في معاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة والتي تضع قيودًا على الترسانات النووية الإستراتيجية لدى الجانبين.
وقال: "في هذا الصدد، أجد نفسي مضطرًا للإعلان اليوم أن روسيا علقت مشاركتها في معاهدة الأسلحة الهجومية الإستراتيجية".
في السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه يأسف لقرار روسيا تعليق مشاركتها في أحدث معاهدة ستارت ثنائية للحد من الأسلحة النووية، وحث موسكو على إعادة النظر في القرار.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد وقت قصير من تحذيرات وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بشأن أوكرانيا، قال ستولتنبرغ إن روسيا هي الطرف المعتدي.
ووفق رويترز، أضاف: "الرئيس بوتين هو الذي بدأ حرب الغزو الإمبريالية.. كما أوضح بوتين اليوم، هو يستعد لمزيد من الحرب.. يجب ألا ينتصر بوتين.. سيكون ذلك خطيرًا على أمننا وعلى العالم بأسره".
وقال: "يؤسفني قرار روسيا تعليق مشاركتها في برنامج ستارت الجديد".