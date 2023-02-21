أمريكا تأسف لانسحاب روسيا من معاهدة ستارت النووية.. والناتو يدعوها لمراجعة القرار

في السياق، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إنه يأسف لقرار روسيا تعليق مشاركتها في أحدث معاهدة ستارت ثنائية للحد من الأسلحة النووية، وحث موسكو على إعادة النظر في القرار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ومسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بعد وقت قصير من تحذيرات وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب بشأن أوكرانيا، قال ستولتنبرغ إن روسيا هي الطرف المعتدي.

ووفق رويترز، أضاف: "الرئيس بوتين هو الذي بدأ حرب الغزو الإمبريالية.. كما أوضح بوتين اليوم، هو يستعد لمزيد من الحرب.. يجب ألا ينتصر بوتين.. سيكون ذلك خطيرًا على أمننا وعلى العالم بأسره".

وقال: "يؤسفني قرار روسيا تعليق مشاركتها في برنامج ستارت الجديد".