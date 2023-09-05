رغم الحظر.. طالبات يرتدين العباءة في أول أيام العام الدراسي في فرنسا

عاد نحو 12 مليون تلميذ، الاثنين، إلى المدارس في فرنسا، في ظل حظر ارتداء العباءة والقميص، وفق قرار بررته الحكومة بوجوب احترام العلمانية، غير أنه أثار الجدل وطغى على تغطية وسائل الإعلام.

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، إن عدداً من الفتيات الصغيرات وصلن إلى المدارس صباح اليوم مرتديات العباءة، لكننا شرحنا لهن أننا لا نقبل هذه العلامات التي تُظهر الانتماء الديني"، وفقا لـ"يورو نيوز".

وصرّح وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال أنه "بفضل التزام الموظفين والأولوية المعطاة للحوار، تم احترام القاعدة التي وضعتُها بشأن العبايات والقمصان الطويلة منذ هذا الصباح، دون أي صعوبات تُذكر. ترحب المدرسة بجميع طلابها بدون استثناء، لكن مع الالتزام بقواعد الجمهورية".

وكانت الحكومة بأكملها، قد دعت باسم الدفاع عن العلمانية، إلى "التكاتف" من أجل هذا الحظر الذي ينطبق أيضاً على ارتداء القميص الطويل بالنسبة للذكور.

وووفقاً لقانون 15 آذار/مارس 2004 الذي يحظر ارتداء العلامات أو الملابس التي تُظهر الانتماء الديني، يُسمح للطلاب المخالفين بدخول المدرسة لا الصف، على أن يجري حوار بين الأسرة ووزارة التربية.