سيول: موسكو ساعدت بيونغ يانغ في إطلاق قمرها الاصطناعي

أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية الخميس أنّ روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغ يانغ.

ونقل النائب يو سانغ-بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية إنّه "بعد القمّة" التي عقدت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون في أيلول/سبتمبر "قدّم الشمال لموسكو الخطة والبيانات المتعلّقة بإطلاق القمرين الاصطناعيين الأول والثاني. روسيا حلّلت هذه البيانات وأبلغت الشمال" بما خلصت إليه تحليلاتها.