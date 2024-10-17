مقتطفات من كتاب جديد.. بايدن يهاجم مستشاري نتنياهو

كشف الصحفي الأمريكي بوب وودوارد، مؤلف كتاب "الحرب" مقتطفات جديدة قال فيها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقد بشدة مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامان نتنياهو.

وفي مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" تحدث وودوارد عن تفاصيل جديدة من الكتاب الذي يتضمن العديد من الاقتباسات للرئيس جو بايدن حول فريق نتنياهو.

ومن بين ما جاء في تصريحات الكاتب، أن بايدن قال منتقداً فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي إن "18 من أصل 19 مستشاراً يعملون لصالح نتنياهو كاذبون".

ووفقاً للكاتب وودوارد، فإن هذه التصريحات تشير إلى "انعدام كامل للثقة" بين بايدن ونتنياهو، حيث وصف الرئيس الأمريكي نتنياهو بأنه "شخص سيء جداً"، وفق اقتباس آخر.

وخلال المقابلة تم طرح قضية أخرى، هي العلاقة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي السابق المرشح الجمهوري للانتخابات المقبلة دونالد ترامب.

وسئل وودوارد عما يقدّره الرئيس السابق في الرئيس الروسي، فأجاب: "ترامب يقول هذا: (أنا أقدر بوتين). هو يحب فكرة أن بوتين مستبد، وكل السلطة معه، إنه يغار منه تقريبًا"، وفق تعبيره.