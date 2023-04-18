فرار طالبات نيجيريات بعد أسبوعين من خطفهن

قال مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا الواقعة في شمال نيجيريا إن ثماني طالبات في المرحلة الثانوية فررن من مسلحين خطفوهن قبل أسبوعين، إذ عثر قرويون عليهن وأبلغوا قوات الأمن اليوم الثلاثاء.

وتشن عصابات مسلحة تنشط في الغالب في مناطق نائية من شمال غرب نيجيريا هجمات عنيفة ضد القرويين والمدارس وسائقي السيارات وخطفت المئات للحصول على فدية.

وقالت السلطات في الرابع من أبريل نيسان إن عصابة مسلحة خطفت الطالبات اللاتي كن في طريق عودتهن من المدرسة، مع عدد غير معروف آخر من الأشخاص.