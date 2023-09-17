ترامب مجددًا: انتخابات 2020 تم تزويرها

كرَّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية العام 2020، التي مُني فيها بالهزيمة، وذلك خلال مقابلة أُذيعت، اليوم الأحد.

ويواجه ترامب حاليًا 4 محاكمات جنائية متزامنة، منها اثنتان تتعلقان بمحاولاته إلغاء خسارته، العام 2020، أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وترامب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات عام 2024.

وقال ترامب لشبكة "إن.بي.سي": "لقد كان قراري أن الانتخابات تم تزويرها"، مضيفًا أنه اعتمد بشكل كبير على "غرائزه" في التوصل إلى هذا الاستنتاج.

ويواصل ترامب تقديم ادعاءات كاذبة بأن الانتخابات سُرقت منه من خلال تزوير نتائج التصويت على نطاق واسع.

وعندما سُئل عن سبب رفضه آراء المحامين في البيت الأبيض، وحملته بأنه خسر الانتخابات، أجاب ترامب: "لأنني لم أحترمها".

وخص ترامب بالذكر وزير العدل الأمريكي السابق، وليام بار، الذي أخبره بأنه خسر الانتخابات، باعتباره أحد المحامين الذين لم يتبع نصيحتهم.