لوموند عن "الصلة العميقة" بين النخب الفرنسية وروسيا: عداء مستمر لأمريكا

اعتبرت صحيفة "لوموند"، أن إعجاب زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في الكرملين عام 2017، يكشف عن وجود صلة عميقة بين بعض النخب الفرنسية وروسيا، مشيرة إلى أنه "يمكن تفسير هذا الانبهار جزئيًّا بالحنين إلى عظمة الماضي والعداء المستمر لأمريكا في فرنسا".

وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس، أن "روسيا باعتبارها قوة نووية كبرى وغنية بالموارد، تظل لاعبًا رئيسًا على الساحة العالمية، وفرنسا تحتفظ بعلاقات تاريخية مع هذا البلد، ومع ذلك، فإن الإشادة العلنية بحكم بوتين الاستبدادي تثير تساؤلات حول قيم ودوافع النخب السياسية في فرنسا".

وأشارت الصحيفة إلى أن مارين لوبان ليست الوحيدة التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا، إذ أعرب جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" عن تعاطفه مع بوتين، معتبرًا روسيا "شريكًا" لفرنسا.