لوموند عن "الصلة العميقة" بين النخب الفرنسية وروسيا: عداء مستمر لأمريكا
اعتبرت صحيفة "لوموند"، أن إعجاب زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي اليميني المتطرف مارين لوبان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع في الكرملين عام 2017، يكشف عن وجود صلة عميقة بين بعض النخب الفرنسية وروسيا، مشيرة إلى أنه "يمكن تفسير هذا الانبهار جزئيًّا بالحنين إلى عظمة الماضي والعداء المستمر لأمريكا في فرنسا".
وأضافت الصحيفة الفرنسية في تقرير لها اليوم الخميس، أن "روسيا باعتبارها قوة نووية كبرى وغنية بالموارد، تظل لاعبًا رئيسًا على الساحة العالمية، وفرنسا تحتفظ بعلاقات تاريخية مع هذا البلد، ومع ذلك، فإن الإشادة العلنية بحكم بوتين الاستبدادي تثير تساؤلات حول قيم ودوافع النخب السياسية في فرنسا".
وأشارت الصحيفة إلى أن مارين لوبان ليست الوحيدة التي تحافظ على علاقات وثيقة مع روسيا، إذ أعرب جان لوك ميلينشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية" عن تعاطفه مع بوتين، معتبرًا روسيا "شريكًا" لفرنسا.
حساسية تجاه روسيا
وترى "لوموند" أن "تلك المواقف توضح حساسية سياسية أكثر انتشارًا تجاه روسيا بين النخب الفرنسية، رغم عدم مشاركة الجميع في هذا المنظور"، متطرقة في الوقت ذاته إلى كتاب إلسا فيدال الذي "تناول الميل نحو روسيا، وسلط الضوء على الرضا النسبي، بل والمذنب، تجاه روسيا في الدوائر السياسية الفرنسية".
في المقابل، لا يُظهر الكرملين رغم كل ذلك الإعجاب كما تقول الصحيفة، سوى القليل من الامتنان تجاه فرنسا.
كما تحدثت الصحيفة عن "الإستراتيجية الروسية الهادفة إلى إضعاف الاتحاد الأوروبي وتقويض التضامن عبر الأطلسي"، لافتة إلى أنه "يُنظر إلى فرنسا باعتبارها واحدة من ركائز هذا التجمع الغربي الذي تنتقده موسكو".
وخلصت الصحيفة إلى القول في نهاية تقريرها: "إن إعجاب بعض النخب الفرنسية بروسيا، والذي يجسده بوتين، يثير تساؤلات حول التحالفات السياسية للبلاد والقيم الأساسية"، موضحة أن "هذه العلاقة المعقدة بين فرنسا وروسيا، والتي تتسم بالمصالح الإستراتيجية والارتباطات الأيديولوجية، تتطلب تحليلًا متعمقًا للدوافع والعواقب طويلة المدى".