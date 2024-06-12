"أخفاهم صحفي".. إسرائيل تكشف تفاصيل جديدة عن تحرير الرهائن (فيديو)

وأعلنت حماس، الأحد الماضي، مقتل الصحفي عبد الله أحمد الجمل.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى، مثل "إسرائيل هيوم"، إلى أن 3 رهائن ذكورا كانوا في منزل الجمل، ما عدا الفتاة نوا أرغماني، التي كانت محتجزة في موقع مختلف قريب من منزل الجمل.

وقال الجيش الإسرائيلي، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إنه بعد عمليات التفتيش التي أجراها الجيش الإسرائيلي والشاباك، يمكن التأكد من أن عبد الله جمال (اسمه عبد الله الجمل) كان ناشطاً في منظمة حماس الإرهابية، وهو الذي احتفظ بالمختطفين ألموج مئير وأندريه كوزلوف وشلومي زيف في منزل عائلته في النصيرات".

وعمل عبدالله الجمل سابقًا متحدثًا باسم وزارة العمل في غزة، وأسهم في العديد من المنشورات الإخبارية، بما في ذلك لصحيفة فلسطين كرونيكل، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.