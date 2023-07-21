"سلاح الصمت".. كيف يثير التجاهل الصيني فضول واشنطن؟

تساءلت صحيفة "فورن أفيرز" حول سبب عدم حديث الصين مع الجيش الأمريكي، في محاولة لفهم التوتر بين البلدين.

في الربيع الماضي، طلبت الولايات المتحدة عقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين على هامش "حوار شانغريلا"، حيث كان اجتماع هذا العام فرصة مهمة بشكل خاص لهما للتحدث مباشرة، وسط خلاف في بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان.

لكن الصين رفضت طلب الولايات المتحدة، وأشارت الحكومة الصينية إلى أن واشنطن فرضت عقوبات على وزير دفاعها بسبب شراء الصين لأنظمة أسلحة روسية، في 2018، ولن يجتمع الوزيران حتى يتم رفع تلك القيود.

وكان القرار مخيبًا للآمال، لكنه لم يكن مفاجأة. فمنذ أغسطس/آب 2022، علّقت الصين سلسلة من المحادثات مع الولايات المتحدة بين كبار القادة العسكريين ومنسقي السياسة الدفاعية.

لقد رفضت الصين التواصل العسكري مع الولايات المتحدة لأنها تعتقد أن الصمت هو شكل من أشكال النفوذ، "إنها تعلم أن واشنطن قلقة من عدم وجود اتصال، وهي تحب أن يشعر الجيش الأمريكي بعدم الارتياح".

وتريد بكين من واشنطن أن تقلق بشأن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الصين، من خلال حرمان المسؤولين الأمريكيين من الأمن واليقين، وتأمل بكين أن تتمكن من الضغط عليهم لتقليل الحضور العسكري للولايات المتحدة في المياه والمجال الجوي بالقرب من الصين.

وتقول الصحيفة إن الصين لا تريد شنَّ حرب، فيما يبدو خطر نشوب صراع عسكري منخفضًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الولايات المتحدة منشغلة بأوكرانيا، وبالتالي فهي غير راغبة في فتح جبهة أخرى غرب المحيط الهادئ.

وعلى الرغم من أنها لا تريد صراعًا فعليًا، إلا أن بكين تبدو مستعدة للتغاضي عن احتمال اندلاع حرب، فيما يعتقد بعض صانعي السياسة الصينيين أن الأزمة العسكرية يمكن أن تساعدهم بوضع قواعد أساسية ستتبعها الولايات المتحدة عند العمل في محيط الصين.

من وجهة نظر الصين، فإن وجود خط مفتوح للاتصال بشأن المسائل العسكرية يسمح للولايات المتحدة بقدر أكبر من حرية التصرف، على النقيض من ذلك، قد يؤدي منع الحوار إلى إبقاء الولايات المتحدة في حالة تأهب، مما يحرم المسؤولين الأمريكيين من المعرفة حول الخطوط الحمراء للصين، وبالتالي يجعلهم أكثر حذرًا.

في الحقيقة لدى بكين وواشنطن خط ساخن مخصص لاتصالات الأزمات، لكن عندما حاول المسؤولون الأمريكيون الوصول إلى المسؤولين الصينيين عبر الخط الساخن، في فبراير الماضي، بعد العثور على منطاد تجسس صيني في المجال الجوي الأمريكي، لم تجب بكين، مما يؤشر إلى أن الصين تنظر إلى الرد على الخط الساخن بالطريقة نفسها التي تنظر بها إلى المحادثات العسكرية.