بكين تطالب واشنطن بمعاملة شركاتها مثل "تيك توك"

أعربت الصين، اليوم الجمعة، عن الأمل في أن تعامل الولايات المتحدة "تيك توك" وشركات صينية أخرى تستثمر في البلاد، بطريقة "عادلة ومنفتحة".

وجاء الدعوة الصينية، بعدما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوماً يحدد أطر بيع نشاطات التطبيق الصيني في الولايات المتحدة، بحسب "فرانس برس".

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون "نأمل أن توفر الولايات المتحدة بيئة تجارية منفتحة، وعادلة، وغير تمييزية، للشركات الصينية التي تستثمر في الولايات المتحدة".

ويوم الإثنين الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بعض المليارديرات البارزين، ومن بينهم رائد الإعلام روبرت مردوخ، ومايكل ديل مؤسس شركة ديل لصناعة الكمبيوتر، قد يشاركون في صفقة للاستحواذ على منصة "تيك توك".

ولا تزال تفاصيل الصفقة النهائية غير واضحة، وقد ناقش ترامب صفقة "تيك توك" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في مكالمة هاتفية مطولة مؤخرًا.

ويملك المسؤولون الصينيون والأمريكيون حتى الـ16 من شهر ديسمبر/كانون الأول المُقبل، للاتفاق على التفاصيل، بعد آخر تمديد للأجل النهائي من قبل إدارة ترامب لحظر التطبيق في الولايات المتحدة.

وكان الكونغرس قد مرر تشريعاً ينص على حظر "تيك توك"، اعتباراً من شهر يناير/كانون الثاني المُقبل، لكن الرئيس دونالد ترامب وقّع، مراراً، أوامر تتيح للتطبيق الاستمرار في العمل بالولايات المتحدة، بينما تسعى إدارته للتوصل إلى اتفاق يتيح بيع عمليات التطبيق في أمريكا.