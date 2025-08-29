الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة "منطقة قتال خطيرة"

بريطانيا تمنع مسؤولين إسرائيليين من حضور معرض أسلحة.. وتل أبيب تندد

من دورة سابقة للمعرض البريطانيالمصدر: (أ ف ب)
29 أغسطس 2025، 8:05 ص

قررت بريطانيا عدم دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى معرض للأسلحة يقام في لندن قريباً، فيما نددت تل أبيب بهذه الخطوة.

وأفاد ناطق باسم الحكومة البريطانية الجمعة، بأن لندن لن تدعو ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية لحضور معرض مرتقب للأسلحة يقام في لندن.

يحدث ذلك، في ظل تدهور العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المتحدة وإسرائيل على خلفية الحرب على غزة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية: "يمكنني التأكيد بأن أي وفد حكومي إسرائيلي لن يُدعى لحضور DSEI UK 2025"، أي معرض معدات الدفاع والأمن الدولي في المملكة المتحدة 2025.

لكن سيبقى بإمكان شركات الدفاع الإسرائيلية حضور الحدث.

بدورها، نددت إسرائيل بقرار بريطانيا عدم دعوة مسؤوليها لحضور معرض الأسلحة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن "هذه القيود ترقى إلى تمييز متعمّد ومؤسف ضد ممثلي إسرائيل. بناءً على ذلك، ستنسحب وزارة الدفاع الإسرائيلية من المعرض ولن تقيم جناحاً وطنياً".

