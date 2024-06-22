ارتفاع حصيلة قتلى غرق مركب مهاجرين قبالة إيطاليا إلى 34

أعلن جهاز خفر السواحل الإيطالي، الجمعة، انتشال 14 جثة إضافية، بعد غرق مركب كان يقل مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية للبلاد في وقت سابق هذا الأسبوع، ما يرفع إلى 34 الحصيلة المؤكدة للقتلى.

وكان أفيد بفقدان أكثر من 60 شخصا بعد غرق مركب شراعي قبالة سواحل كالابريا، ليل الأحد الإثنين، وبإنقاذ 11 شخصا.

وذكر بيان لخفر السواحل "اليوم تم انتشال 14 جثة... في المجموع، انتُشلت 34 جثة"، وأعلن الجهاز، أن البحث عن المفقودين مستمر جوا وبحرا، فيما أفاد خفر السواحل الخميس بالعثور على 12 جثة، بعضها لنساء وأطفال.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن ناجين أفادوا بفقدان أثر 66 شخصا، بينهم 26 طفلا على الأقل.