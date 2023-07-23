بعد الهجوم الصاروخي على أوديسا.. زيلينسكي يتعهد برد انتقامي

قالت أوكرانيا الأحد إن موسكو أطلقت 19 صاروخا من البر والجو والبحر على ميناء أوديسا المطل على البحر الأسود ليل السبت الأحد، في سلسلة هجمات جديدة على المدينة منذ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب.

وقالت كييف إن الضربات الروسية أسفرت عن مقتل اثنين وجرح أكثر من 22 آخرين، كما "دمرت" كاتدرائية أوديسا المدرجة على لائحة اليونسكو.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني عبر تلغرام أنه "في المجموع، استخدم العدو 19 صاروخا من أنواع مختلفة"، مشيرا إلى أنه تم تدمير تسعة من هذه الصواريخ. وبحسب الأوكرانيينَ فإن الصواريخ شملت "اسكندر" البالستية و"أونيكس" و"كاليبير" من البحر.

من جانبه، تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بالرد على القوات الروسية بعد الهجوم على ميناء أوديسا التاريخي بالصواريخ، وإلحاق أضرار جسيمة بكاتدرائية أرثوذكسية.

وقال زيلينسكي: "صواريخ ضد مدن مسالمة وضد مبانٍ سكنية وكاتدرائية"، مؤكدا: "سيكون هناك بالتأكيد رد انتقامي ضد الإرهابيين الروسيين من أجل أوديسا. سيشعرون بهذا الرد"، على حد تعبيره.