الفنلنديون يصوتون في انتخابات عامة قد تكلف رئيسة الوزراء منصبها

يدلي الناخبون في فنلندا اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات برلمانية شديدة التنافس قد تكلف رئيسة الوزراء اليسارية سانا مارين، منصبها في ظل قلق الناخبين على مستقبل الخدمات العامة السخية في ظل تراجع الاقتصاد.

ولا تشير التوقعات إلى أن حزبًا بعينه قد يحصل على صدارة حاسمة في الانتخابات.

ومن المرجح أن تلي الانتخابات محادثات مطولة بشأن تشكيل ائتلاف حاكم، لكن سيحظى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في انتخابات اليوم الأحد، على حق المحاولة الأولى لتشكيل حكومة.

ولا تزال مارين (37 عاما)، تحظى بإعجاب حول العالم كنموذج لجيل من القادة التقدميين الشبان، ولا تزال تحظى أيضًا بشعبية كبيرة بين الفنلنديين خاصة المعتدلين من جيل الشباب، لكنها أثارت استياء بعض المحافظين بإنفاق سخي على برامج التقاعد والتعليم إذ اعتبروا أنه "تصرف غير مسؤول".