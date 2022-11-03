أنقرة: السويد وفنلندا لم تفيا بالتزاماتهما حيال مطالب تركيا بشأن انضمامهما للناتو

قال وزير الخارجية التركي، يوم الخميس، إن السويد وفنلندا لم تفيا بعد بجميع التزاماتهما بموجب اتفاق لإيجاز قبول طلبي انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي، ولا بد أن تتخذا خطوات ملموسة.

وذكر مولود جاويش أوغلو، في أثناء حديثه مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في إسطنبول، أن تركيا لاحظت أن الحكومة السويدية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء أولف كريسترسون تتبنى نهجا حاسما في تحقيق التزاماتها.

ووقعت السويد وفنلندا مذكرة في يونيو/ حزيران أدت إلى رفع تركيا، وهي من أعضاء حلف شمال الأطلسي، حق النقض، أو الفيتو، عن طلبي انضمام الدولتين إلى الحلف الأمني.

وطلبت الدولتان الانضمام ردا على حرب روسيا في أوكرانيا، ولكن أنقرة سعت إلى الحصول على ضمانات إضافية، من بينها ألا تؤوي الدولتان مسلحين أكرادا.