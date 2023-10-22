بلينكن: نرى احتمالا لتصعيد الحرب في المنطقة بسبب "أفعال إيران"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن واشنطن ترى احتمالًا لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة.

وأضاف بلينكن لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة حماس.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين، توترًا شديدًا وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، على وقع الحرب في غزة.