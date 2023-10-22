بلينكن: نرى احتمالا لتصعيد الحرب في المنطقة بسبب "أفعال إيران"
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن واشنطن ترى احتمالًا لتصعيد الحرب الدائرة في الشرق الأوسط بسبب أفعال إيران ووكلائها في المنطقة.
وأضاف بلينكن لشبكة (إن.بي.سي نيوز) في مقابلة أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، وأنها تأمل في إطلاق سراح المزيد من الرهائن لدى حركة حماس.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو أسبوعين، توترًا شديدًا وتبادلًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة، وميليشيا حزب الله اللبناني وفصائل فلسطينية من جهة أخرى؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، على وقع الحرب في غزة.
كما أعلنت القوات الأمريكية في البحر الأحمر، اعتراض صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي، إضافة لتعرض قواعد أمريكية في العراق وسوريا لهجمات شنتها ميليشيات مرتبطة بإيران، في الأيام الماضية.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الجاري يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها وأسقطت آلاف القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين، رداً على هجوم لحماس أسفر عن سقوط آلاف القتلى والجرحى أيضاً في إسرائيل، إضافة لاحتجاز أكثر من 200 كأسرى.