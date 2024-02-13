روسيا تبحث تعليق مشاركتها في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية

يبحث مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في جلسة عامة له، اليوم الثلاثاء، موضوع تعليق مشاركة روسيا في الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بحسب ما جاء على موقع الدوما الرسمي.

وأشار الموقع إلى أنه من المقرر النظر في "مسألة الخطاب الموجه من مجلس الدوما إلى برلمانات الدول المشاركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتعليق مشاركة الوفد الدائم لروسيا في الجمعية البرلمانية".

وسيتحدث في هذا الموضوع خلال جلسة اليوم نائب رئيس مجلس الدوما رئيس الوفد الروسي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيوتر تولستوي، وكذلك رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي.