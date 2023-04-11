رغم تنفسها الصعداء.. تايوان تنتقد المناورات الصينية

وأضافت: "لكن الصين استغلت ذلك لتدشين مناورات عسكرية، مسببة حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة. هذا ليس سلوكا مسؤولا من دولة كبرى في المنطقة".

وقالت تساي إن القوات المسلحة وخفر السواحل في تايوان تصرفا بهدوء ومهنية، ووجهت شكرها لجميع المشاركين.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضافت وزارة الدفاع أن الصين حشدت "طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب" مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.

وأعلن الجيش الصيني أمس الاثنين أنه "أنجز بنجاح" المهام المحددة في إطار هذه المناورات التي سميت "السيف المشترك".

وأجرت الصين أثناء المناورات التي استمرت ثلاثة أيام، محاكاة لضربات دقيقة لتايوان وحصارها، وذلك بمشاركة العشرات من الطائرات المقاتلة والقاذفات.