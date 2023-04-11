رغم تنفسها الصعداء.. تايوان تنتقد المناورات الصينية
رغم تنفسها الصعداء مع انتهاء المناورات الصينية.. نددت الرئيسة التايوانية تساي إينج وين بالمناورات العسكرية الصينية واصفة إياها بـ "غير المسؤولة"، وأنها سببت حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة.
جاء ذلك في وقت قالت فيه وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة.
وكتبت تساي إينج وين بحسابها على موقع فيسبوك إن المناورات العسكرية الصينية سببت حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة وأنها تصرفات غير مسؤولة من دولة كبرى.
وبدأت الصين المناورات العسكرية يوم السبت الماضي بعد عودة تساي إلى تايبه عقب اجتماعها في لوس انجليس مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي.
وكانت الصين قد حذرت الولايات المتحدة من السماح لتساي بزيارتها أو الاجتماع مع مكارثي.
وبحسب "رويترز"، لم تستبعد الصين أبدا إمكانية استخدام القوة لإخضاع الجزيرة ذات النظام الديمقراطي لسيطرة بكين. وترفض حكومة تايوان بشدة ادعاءات الصين ونددت مرارا بالمناورات.
وقالت تساي في منشور بحسابها على فيسبوك قبل منتصف ليل أمس الاثنين "أنا (بصفتي الرئيسة) أمثل دولتي أمام العالم" وإن رحلاتها إلى الخارج بما في ذلك زيارتها للولايات المتحدة ليست أمرا جديدا وإنها تتوافق مع توقعات الشعب التايواني.
وأضافت: "لكن الصين استغلت ذلك لتدشين مناورات عسكرية، مسببة حالة من عدم الاستقرار في تايوان والمنطقة. هذا ليس سلوكا مسؤولا من دولة كبرى في المنطقة".
وقالت تساي إن القوات المسلحة وخفر السواحل في تايوان تصرفا بهدوء ومهنية، ووجهت شكرها لجميع المشاركين.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها رصدت تسع سفن حربية و26 طائرة صينية في محيط الجزيرة الثلاثاء غداة إعلان بكين نهاية مناوراتها العسكرية الواسعة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضافت وزارة الدفاع أن الصين حشدت "طائرات عسكرية هذا الصباح (الثلاثاء) وعبرت خط الوسط من الشمال والوسط والجنوب" مشيرة إلى أن السفن رُصدت قرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش.
وأعلن الجيش الصيني أمس الاثنين أنه "أنجز بنجاح" المهام المحددة في إطار هذه المناورات التي سميت "السيف المشترك".
وأجرت الصين أثناء المناورات التي استمرت ثلاثة أيام، محاكاة لضربات دقيقة لتايوان وحصارها، وذلك بمشاركة العشرات من الطائرات المقاتلة والقاذفات.