زيلينسكي يشيد بقرار الولايات المتحدة "التاريخي" تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا
ترامب ينشر النص الكامل لرسالة ميلانيا إلى بوتين

ترامب ينشر النص الكامل لرسالة ميلانيا إلى بوتين
ميلانيا ودونالد ترامبالمصدر: (أ ف ب)
17 أغسطس 2025، 4:37 م

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفحته في موقعه "تروث سوشيال" الأحد، الرسالة التي سلمها إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب تحت عنوان "رسالة سلام" حثته فيها على أن "الوقت قد حان" لحماية الأطفال والأجيال المقبلة في جميع أنحاء العالم.

وفي نص الرسالة، قالت ميلانيا: "من خلال حماية براءة هؤلاء الأطفال، فإنك ستفعل أكثر من مجرد خدمة روسيا وحدها - أنت تخدم الإنسانية نفسها..، السيد بوتين، مؤهل لتنفيذ هذه الرؤية بجرّة قلم اليوم".

 

وقرأ بوتين هذه الرسالة بحضور الوفدين الروسي والأمريكي في محادثات قمة ألاسكا في 15 أغسطس/آب، بحسب شبكة "فوكس نيوز".

كما تناولت الرسالة قضية الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسرًا إلى روسيا، وهي قضية تصفها كييف بأنها "جريمة حرب" تنتهك القانون الدولي.

وعبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن شكره لميلانيا، واعتبر مبادرتها عملاً إنسانياً نبيلاً.

