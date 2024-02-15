"الناتو" يسعى لتزويد أوكرانيا بمليون طائرة مسيّرة

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، إن مجموعة من الدول الأعضاء في الحلف تسعى لتزويد أوكرانيا بمليون طائرة مسيّرة.

جاء ذلك خلال مشاركة ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي، بثته قناة "فرانس 24" الإخبارية، عقب اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل.

ونوه الأمين العام إلى أن بعض الدول الأعضاء، ومن بينها كندا وفنلندا والنرويج، قررت تقديم مساعدات لكييف تشمل تغطية متطلبات رئيسية مثل قطع الغيار والدفاعات جوية.

وأوضح أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قدمت واشنطن نحو 75 مليار دولار مساعدات عسكرية ومالية وإنسانية لكييف، فيما قدم كافة الحلفاء أكثر من 100 مليار دولار لدعم أوكرانيا.

وكشف ستولتنبرغ أن "حلفاء الناتو في أوروبا يعتزمون خلال العام الجاري، استثمار نحو 380 مليار دولار أمريكي في الدفاع، موضحًا أن دعم الناتو لأوكرانيا هو مثال على تقاسم الأعباء عبر الأطلسي".

وأشار إلى أن 18 حليفاً سينفقون 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، أي بزيادة تقدر بنحو 6 أضعاف عن العام 2014.