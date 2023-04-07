روسيا: نشك في أن تغير الصين موقفها تجاه أوكرانيا

أعلن الكرملين اليوم الجمعة أنه تابع "المحادثات المهمة" بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لكنه أبدى تشككه في أن تغير الصين موقفها من الصراع في أوكرانيا تحت ضغط خارجي.

واقترحت الصين "خطة للسلام" في أوكرانيا في أول تدخل دبلوماسي كبير لبكين في الصراع، لكن كييف وبعض القادة الغربيين ما زالوا متشككين في علاقة شي الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة إن الكرملين "تابع عن كثب" المحادثات بين الاتحاد الأوروبي والصين، لكنه أكد أن روسيا تربطها "علاقات عميقة" ببكين.