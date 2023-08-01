ألمانيا تحث مواطنيها بالنيجر على المغادرة في رحلات الإجلاء الفرنسية

حثت ألمانيا رعاياها في النيجر على قبول عرض مقدم من السلطات الفرنسية ومغادرة البلاد في رحلات الإجلاء التي تنظمها باريس، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من استيلاء المجلس العسكري على السلطة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، "بإمكاننا أن نؤكد أن زملاءنا الفرنسيين عرضوا، في حدود السعة المتاحة، نقل مواطنين ألمان على متن رحلاتهم من النيجر"، مضيفة أنها نصحت "جميع المواطنين الألمان في نيامي بقبول العرض".

وتم إغلاق حدود النيجر أمام الرحلات الجوية التجارية منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وحكومته المنتخبة ديمقراطيا، يوم الأربعاء الماضي، في سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاث سنوات بغرب ووسط أفريقيا.

وتعتزم فرنسا إجلاء مئات المواطنين الفرنسيين والأوروبيين من النيجر خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة. وقالت الحكومة الألمانية، يوم الإثنين، إنها لا تخطط لإجلاء مواطنيها على أساس معطيات الوضع الحالي.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية، أمس الإثنين، إنها تفترض أن أقل من 100 مواطن ألماني موجودون حاليا في النيجر، بخلاف الموجودين فيها ضمن مهمة عسكرية للجيش الألماني.