عبد اللهيان: وزير الخارجية السعودي أكد لي استعداد المملكة لاستمرار الحوار مع إيران

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد له على هامش مؤتمر بغداد الثاني في العاصمة الأردنية عمّان، استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران.

وكتب عبد اللهيان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "حضرتُ مؤتمر بغداد الـ2 في الأردن لنؤكد دعمنا العراق، وعلى هامش الاجتماع أتيحت لي الفرصة ،أيضًا، للحديث الودي مع بعض نظرائي ومنهم وزراء خارجية عُمان، وقطر والعراق، والكويت، والسعودية".

وأضاف "أكد لي وزير الخارجية السعودي، استعداد بلاده لاستمرار الحوار مع إيران".