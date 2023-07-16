أذربيجان تتهم روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها حول اتفاق وقف النار في "قره باغ"

اتهمت أذربيجان، الأحد، روسيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق وقف النار بين قواتها والقوات الأرمينية الذي رعته موسكو في 2020 لإنهاء الحرب التي تخوضها باكو ويريفان للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ.

وقالت الخارجية الأذربيجانية إن "الجانب الروسي لم يضمن التنفيذ الكامل للاتفاق في إطار التزاماته"، معتبرة أن موسكو "لم تفعل شيئا لمنع" تسليم أرمينيا معدات عسكرية للقوات الانفصالية في المنطقة.

وعقدت أذربيجان وأرمينيا جولة جديدة من محادثات السلام بوساطة الاتحاد الأوروبي، السبت، بعدما اتهمت باكو الانفصاليين الأرمينيين في منطقة ناغورني قره باغ بالتشويش على طائرات الركاب العابرة لأجوائها.

والتقى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بروكسل في إطار جولة مفاوضات جديدة تهدف إلى حل النزاع المستمر منذ عقود للسيطرة على ناغورني قره باغ التي يقطنها أرمينيون، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في باكو في بيان.

ويضطلع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بدور الوسيط في المحادثات، التي تأتي وسط تجدد التوترات بعدما أغلقت أذربيجان موقتًا ممر لاتشين الشريان الوحيد الرابط بين منطقة ناغورني قره باغ وأرمينيا.

وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان السيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر ثمانينات القرن الفائت، ما أدى إلى حربَين شهدت ثانيتهما العام 2020هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية مستعيدةً السيطرة على جزء من المنطقة ومحيطها.

وفي نهاية حرب 2020، تمّ نشر قوات حفظ سلام روسية في ناغورني قره باغ، لكن كثيراً ما تتّهم يريفان هذه القوات بالتقاعس.

ولطالما كانت روسيا تتوسط تاريخيا بين الجمهوريتين السوفياتيتين السابقتين، لكن بروكسل وواشنطن نشطتا بشكل متزايد للتوسط بينهما مع تعثر موسكو المنشغلة بحربها في أوكرانيا.